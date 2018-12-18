Александр Кокорин нанёс лёгкий вред потерпевшим

https://news.ru/storage/news/b683186f4a0a55381177dc2a063b73ca/d87eb52b-156b-4ce1-8f80-bd9c11cf4e9b_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Кокорин

Футболист «Зенита» Александр Кокорин нанёс лёгкий вред водителю Виталию Соловчуку и чиновнику МЭР Денису Паку. Об этом говорится в результатах экспертизы, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Мы получили заключение эксперта. <…> Там говорится, что потерпевшим был причинён лёгкий вред», — сказала адвокат Татьяна Стукалова в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста футболисту.

Компанию игроку «Зенита» составляют брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.