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Александр Кокорин нанёс лёгкий вред потерпевшим

Александр Кокорин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Кокорин

общество [ версия для печати ]

Футболист «Зенита» Александр Кокорин нанёс лёгкий вред водителю Виталию Соловчуку и чиновнику МЭР Денису Паку. Об этом говорится в результатах экспертизы, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Мы получили заключение эксперта. <…> Там говорится, что потерпевшим был причинён лёгкий вред», — сказала адвокат Татьяна Стукалова в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста футболисту.

Компанию игроку «Зенита» составляют брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.


#судебноезаседание #АлександрКокорин
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