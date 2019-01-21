Алекс Лесли рассказал об условиях содержания в изоляторе

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Александр Кириллов (Алекс Лесли)

Скандальный секс-тренер Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, сравнил условия содержания в российском изоляторе временного содержания (ИВС) с тайской тюрьмой и отметил, что ни на что не жалуется.

По его словам, условия намного лучше тех, в которых они с Анастасией Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка, находились в Таиланде.

«Там, как он рассказал, их держали голодными, кормили только рисом, спать приходилось на полу», — рассказала «Интерфаксу» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Светлана Метегина после посещения ИВС «Зябликово», где содержится Кириллов.

Она также отметила, что Алекс Лесли попросил побольше еды и кофе. При этом правозащитница подчеркнула, что в «Зябликово» трехразовое полноценное питание, а кофе задержанным просто не положен.

17 января Вашукевич и Кириллов были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Лесли и Рыбка получили известность после публикаций личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Ранее News.ru писал о том, что скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.