USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.62 $ Bitcoin3,548.17 $
МОСКВА-9°C23:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Алекс Лесли рассказал об условиях содержания в изоляторе

Александр Кириллов (Алекс Лесли) alexlesley/vk.com

Александр Кириллов (Алекс Лесли)

общество [ версия для печати ]

Скандальный секс-тренер Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, сравнил условия содержания в российском изоляторе временного содержания (ИВС) с тайской тюрьмой и отметил, что ни на что не жалуется.

По его словам, условия намного лучше тех, в которых они с Анастасией Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка, находились в Таиланде.

«Там, как он рассказал, их держали голодными, кормили только рисом, спать приходилось на полу», — рассказала «Интерфаксу» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Светлана Метегина после посещения ИВС «Зябликово», где содержится Кириллов.

Она также отметила, что Алекс Лесли попросил побольше еды и кофе. При этом правозащитница подчеркнула, что в «Зябликово» трехразовое полноценное питание, а кофе задержанным просто не положен.

17 января Вашукевич и Кириллов были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Лесли и Рыбка получили известность после публикаций личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Ранее News.ru писал о том, что скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.


#Рыбка #АлексЛесли
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
общество 00:06, 20 января 2019
Подозреваемые по делу Лесли и Рыбки выпущены на свободу
происшествия 21:46, 19 января 2019
Лесли: дело о проституции сфабриковали Трамп и Навальный
происшествия 18:18, 19 января 2019
Следствие просит суд арестовать Рыбку и Лесли
происшествия 21:53, 17 января 2019
Рыбке и Лесли грозит шесть лет тюрьмы
Лента новостей
культура 23:51
Умер известный актёр Франсуа Перро
в мире 23:42
ЕК раскритиковала Кипр из-за выдачи «золотых паспортов»
происшествия 23:39
Горящие в Керченском проливе танкеры могут взорваться
в мире 23:38
Додон заявил о предстоящей встрече с Путиным
спорт 23:28
IAAF допустила к соревнованиям российских легкоатлетов
Другие новости
общество 22:56
Орнитологи просят кормить птиц в Москве творогом и салом
общество 22:39
Главврача больницы в Пензе оштрафуют за койки из досок
общество 21:22
Рубрика публичных извинений появится на чеченском ТВ
общество 18:40
Проверки газового оборудования проходят в Подмосковье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top