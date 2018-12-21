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Албин назвал проблемы дольщиков в Петербурге ложью

Игорь Албин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Игорь Албин

общество [ версия для печати ]

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что журналист Алла Андреева, которая задала вопрос об обманутых дольщиках Северной столицы во время пресс-конференции Владимира Путина, врёт. Он отметил, что сама женщина получила квартиру в 2017 году и обманутым дольщиком не является.

Чиновник назвал обращение Андреевой к российскому лидеру чёрным пиаром против него самого, а также усомнился в качествах женщины как журналистки, так как не смог найти ни одной её публикации.

«Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — написал политик в Facebook.

Албин добавил, что не будет работать с Андреевой по проблемным объектам долевого строительства. При этом он подчеркнул, что власти работают над данным вопросом, и принёс извинения, что он решается так долго.

Ранее News.ru писал, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проведёт встречу с Аллой Андреевой. Она попросила главу государства заняться проблемой обманутых дольщиков Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей России.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #дольщики
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