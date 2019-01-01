Альбац уйдёт с поста главреда The New Times

https://news.ru/storage/news/4723718874293624a76d79f21366119b/aed1e5da-3eda-467d-b1f0-a29088899edd_850.jpg Алексей Куденко/РИА Новости

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ближайшее время покинет свой пост. Сейчас журналистка ищет подходящего человека на эту должность.

По её словам, изданию «нужен человек с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой». У неё самой же есть «разные планы, многое ещё хочется сделать», а работа отнимает очень много времени.

Альбац в эфире «Эха Москвы» также отметила, что в последнее время у журнала «было совсем плохо с деньгами», из-за чего ей приходилось выполнять несколько обязанностей одновременно.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор оштрафовал The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац за несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании. Сумма составила 22 млн 250 тыс. рублей. По словам юриста Вадима Прохорова, дело было рассмотрено без адвокатов и представителей этого СМИ. Позднее редакция журнала заявила о собранной сумме, необходимой для выплаты штрафа. В течение четырёх дней за счёт пожертвований было собрано более 25 млн рублей.