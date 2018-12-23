Акунин узнал о литературных пристрастиях россиян

https://news.ru/storage/news/b514d4817446d7454674c4ff91627cef/54f94695-6e9e-476a-934c-42362f5dd40c_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Акунин

Борис Акунин провёл опрос среди своих подписчиков социальной сети о том, как должен выглядеть бестселлер следующего года. Писатель сделал это из личного интереса и пока не знает, готов ли написать подобное произведение.

Россияне, согласно опросу, охотнее всего прочитали бы увлекательный роман про средний класс, написанный в стиле «как у Булгакова».

К такому исследованию литератора подтолкнуло возросшее число подписчиков в Facebook, пишет он в своём посте. Сама идея вдохновлена арт-проектом «Выбор народа» художников Виталия Комара и Александра Меламида: они рисовали самые желанные картины разных наций.

«Конечно, я понимаю, что ответов будет во много раз меньше, чем подписчиков, потому что комментируют и откликаются лишь социально активные, но мне хватит мнения и "активной фракции". В конце концов именно она в любом социуме всё и определяет», — отметил он.

С помощью голосований автор выясняет, в каком месте должно происходить действие книги, сколько там героев и кто они, а также условия, в которых такое произведение будет прочитано.

Ранее News.ru сообщал, что в продаже появился новый роман Бориса Акунина, посвящённый Эрасту Фандорину. На этот раз — самый последний, с интригующим названием «Не прощаюсь».