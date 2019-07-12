https://static.news.ru/photo/6c69281a-a48f-11e9-89d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Аэропорты Юга/vk.com

Российского актёра, известного по фильмам "Легенда № 17", "Молодёжка" и "Чемпионы" Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара и не пустили на рейс.

Как выяснилось, Ефременкова забрали в полицию за дебош во время досмотра на входе в воздушную гавань. Сотрудники аэропорта потребовали достать из чемодана брелок в виде патрона, который они увидели с помощью интроскопа. Артист объяснил, что это просто брелок, но сотрудники безопасности настояли на своём, пригрозив статьёй УК РФ «незаконное хранение оружия».

Им пришлось расстегнуть мой чемодан, он был битком набит — всё вывалилось, и я немножко выругался, — рассказал Ефременков.

43-летнего актёра за нецензурную брань забрали в полицию, составили протокол о правонарушении по ст. 20.1, ч.1 КОАП, а утром по решению суда выписали штраф в размере 500 рублей, информирует радиостанция « Говорит Москва ».

Ефременков – КМС по боксу, актёр театра и кино, снимается в российских сериалах и художественных фильмов, на его счету больше 70 картин.

Ефременков получил приз за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Тихая застава») на 9-м Международном фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова.

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