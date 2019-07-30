https://static.news.ru/photo/d2a882ba-b399-11e9-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр московского театра «Современник» получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Правонарушение состояло в том, что он надел её для съёмок в ролике одного из блогеров.

В столичном главке МВД посчитали, что тот, надев обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел». Там уточнили, что форму актёру предоставил инициатор ролика.

В МВД не называют имя арестованного, однако, по данным ТАСС , речь идёт о Дмитрии Смолеве. В театре «Современник» пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее, как писал News.ru, бывшие ученики владивостокской школы, которые в мае участвовали в резонансной костюмированной вечеринке, сняли новый ролик, посвящённый учебному заведению. После первого видео некоторых из них оштрафовали за ношение полицейской формы.