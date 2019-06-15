https://static.news.ru/photo/d617020e-904f-11e9-867c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»/HBO

Звезда сериала «Чернобыль» британец Алекс Фернс заявил, что авария на ЧАЭС — личная история для него. Он считает, что та катастрофа в СССР 1986 года повлияла на скорую смерть его родственника в Шотландии, который умер в 2004 году от онкологии.

По словам Фернса, дядя Роберт сам был уверен, что к его болезни причастна советская радиация.

Мой дядя Роберт работал тогда в шотландской компании, занимавшейся вопросами водопровода. Когда произошла авария в Чернобыле, отравленный дождь подошёл к западу и центру Шотландии, — рассказал актёр Daily Record.

Тогда ему вместе с коллегами пришлось работать в непогоду на открытом воздухе. Сотрудники Минздрава королевства позднее нашли радиацию в дождевой воде.

Ни один из команды Роберта в итоге не дожил до 50 лет, в том числе и дядя. Все умерли от рака, — добавил актёр.

Премьера телефильма HBO состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), он стал абсолютным лидером зрительских симпатий, получив 9,6 балла из возможных 10 и обойдя «Игру престолов».

Ранее News.ru писал, что бывший директор ЧАЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал за алкоголь в кадре. Он подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать.