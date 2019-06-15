https://static.news.ru/photo/aa06bf12-9048-11e9-bcb8-fa163e074e61_1024.jpg Актер Андрей Соколов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актёр Андрей Соколов собирается подать заявление на выдвижение своей кандидатуры на пост депутата Мосгордумы.

Избирательная кампания по выборам парламентариев началась в столице 6 июня. По регламенту она продлится 30 дней.

17 июня Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня), — сообщил в его штабе.

В этот день его поддержат коллеги и друзья: Нина Шацкая, Андрей Батурин, Михаил Владимиров и другие, передаёт ТАСС .

Ранее российская партия «Яблоко» выдвинула на выборы в Мосгордуму 16 кандидатов. Решение приняли на конференции столичного отделения политической организации.

Как писал News.ru, основатель фонда «Вера» Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму и сняла свою кандидатуру. Официальное заявление уже передано избирательной комиссии, сообщила активистка.