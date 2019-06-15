Актёр Андрей Соколов собирается подать заявление на выдвижение своей кандидатуры на пост депутата Мосгордумы.
Избирательная кампания по выборам парламентариев началась в столице 6 июня. По регламенту она продлится 30 дней.
17 июня Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня), — сообщил в его штабе.
В этот день его поддержат коллеги и друзья: Нина Шацкая, Андрей Батурин, Михаил Владимиров и другие, передаёт
Ранее российская партия «Яблоко» выдвинула на выборы в Мосгордуму 16 кандидатов. Решение приняли на конференции столичного отделения политической организации.
Как писал News.ru, основатель фонда «Вера» Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму и сняла свою кандидатуру. Официальное заявление уже передано избирательной комиссии, сообщила активистка.