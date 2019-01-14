USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.27 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C14:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Актрисе Маргарите Тереховой нужны деньги на лекарства

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» Одесская киностудия

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра»

общество [ версия для печати ]

Союз кинематографистов обратился к россиянам с просьбой о сборе средств для народной артистки России Маргариты Тереховой. Тяжело больной актрисе, которая прикована к постели, требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.

«Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы», — сказано в сообщении организации.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр Маргарита Терехова известна по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта», «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал» и другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Если у вас есть возможность перечислить ЛЮБУЮ сумму для Маргариты Борисовны Тереховой, и тем самым ей помочь, то это можно сделать по данным, указанным на фото! Кроме финансовой помощи, можно просто распространить эту информацию! СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!!!!!! #АннаТерехова #AnnaTerekhova #МаргаритаТерехова #актриса #AnnaTerekhovaClub #club59523824

Публикация от Анна Терехова / Anna Terekhova (@annaterekhovaclub)

Ранее News.ru писал, что она страдает от болезни Альцгеймера. С просьбой о финансовой помощи её дочь Анна обратилась к общественности ещё в декабре 2018 года. Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали её за нежелание направлять мать в специализированную клинику.


#болезни #деньги #МарияТерехова #сборсредств
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
Актриса ответила на критику после призыва о помощи
шоу-бизнес 11:44, 19 декабря 2018
Терехова отказалась сдавать мать в больницу
Актриса ответила на критику после призыва о помощи
культура 15:17, 25 августа 2017
Путин и Медведев поздравили актрису Маргариту Терехову с днём рождения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Маргариту Терехову с днём рождения
Лента новостей
спорт 14:43
Игрок НХЛ признался в алкоголизме
происшествия 14:39
Стены дома в Шахтах после взрыва оказались в трещинах
общество 14:38
Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне
общество 14:37
Пригожин ответил на выпады депутата Шевченко
в мире 14:29
Сирия мечтает о российском самолёте МС-21
Другие новости
общество 14:38
Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне
общество 14:37
Пригожин ответил на выпады депутата Шевченко
общество 14:24
Пытавшегося съесть уголовное дело россиянина посадили
общество 14:23
Замминистра культуры РФ написал заявление об увольнении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top