Актрисе Маргарите Тереховой нужны деньги на лекарства

https://news.ru/storage/news/2bf62a42d4f01ff26b6d611eff7da98d/45578655-1712-4c26-82df-595d96b472ff_850.jpg Одесская киностудия

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра»

Союз кинематографистов обратился к россиянам с просьбой о сборе средств для народной артистки России Маргариты Тереховой. Тяжело больной актрисе, которая прикована к постели, требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.

«Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы», — сказано в сообщении организации.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр Маргарита Терехова известна по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта», «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал» и другим.

Ранее News.ru писал, что она страдает от болезни Альцгеймера. С просьбой о финансовой помощи её дочь Анна обратилась к общественности ещё в декабре 2018 года. Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали её за нежелание направлять мать в специализированную клинику.