Актрисе Маргарите Тереховой нужны деньги на лекарства

Союз кинематографистов обратился к россиянам с просьбой о сборе средств для народной артистки России Маргариты Тереховой. Тяжело больной актрисе, которая прикована к постели, требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.
«Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы», — сказано в сообщении организации.
Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр Маргарита Терехова известна по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта», «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал» и другим.
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Дорогие друзья! Если у вас есть возможность перечислить ЛЮБУЮ сумму для Маргариты Борисовны Тереховой, и тем самым ей помочь, то это можно сделать по данным, указанным на фото! Кроме финансовой помощи, можно просто распространить эту информацию! СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!!!!!! #АннаТерехова #AnnaTerekhova #МаргаритаТерехова #актриса #AnnaTerekhovaClub #club59523824
Ранее News.ru писал, что она страдает от болезни Альцгеймера. С просьбой о финансовой помощи её дочь Анна обратилась к общественности ещё в декабре 2018 года. Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали её за нежелание направлять мать в специализированную клинику.