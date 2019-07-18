Инна Чурикова Фото: instagram.com/inna_churikova_official

Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова почувствовала недомогание во время выхода из театра «Русская песня» в столице. Работники заведения вызвали ей скорую помощь.

У актрисы начала кружиться голова, передаёт РЕН ТВ сообщение анонимного источника. В настоящий момент её осматривают медики, решается вопрос о госпитализации.

Супруг Чуриковой Глеб Панфилов рассказал журналистам ТАСС, что женщина получила травму, играя в спектакле.

Пока мы не понимаем, что произошло, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что 51-летний мужчина умер во время забега в Москве. Участнику полумарафона стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Прибывшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

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