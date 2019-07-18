Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова почувствовала недомогание во время выхода из театра «Русская песня» в столице. Работники заведения вызвали ей скорую помощь.
У актрисы начала кружиться голова, передаёт
Супруг Чуриковой Глеб Панфилов рассказал журналистам
Пока мы не понимаем, что произошло, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что 51-летний мужчина умер во время забега в Москве. Участнику полумарафона стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Прибывшие врачи не смогли спасти ему жизнь.