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Суд в Карачаево-Черкесии отправил за решётку четверых экс-полицейских из отдела по Усть-Джегутинскому району республики. Их признали виновными в избиении до смерти задержанного Мурата Борлакова.

Речь идёт о главе отдела полиции Расуле Мамчуеве, начальнике уголовного розыска Мурате Каракетове, а также об оперуполномоченных Казбеке Батчаеве и Таулане Айбазове. Они отправились в колонию строгого режима на срок...