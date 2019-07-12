https://static.news.ru/photo/ab8d0de8-a441-11e9-ba8f-fa163e074e61_1024.jpg Александра Яковлева Фото: kinopoisk.ru

Советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже второй год борется с раком груди. За это время она прошла 20 курсов химиотерапии.

Киноактриса рассказала, что опасный недуг у неё обнаружили лишь на четвёртой стадии.

Оказывается, это всё безболезненно происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего, — сказала Яковлева эфире программы «Прямой эфир».

По словам актрисы после продолжительных курсов химиотерапии она не могла ходить.

Врачи прогнозировали, что Яковлева проживёт максимум полгода, однако с тех пор прошло три года.

News.ru ранее писал о том, что Александра Яковлева сыграет в бенефисном спектакле. Актриса исполнит роль в детективной комедии «Две женщины и лейтенант», написанной специально для неё публицистом Татьяной Москвиной. Таким образом она хочет заработать деньги на борьбу с онкологией.

Александра Яковлева сыграла в таких фильмах как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», «Россия молодая» и другим.