Советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже второй год борется с раком груди. За это время она прошла 20 курсов химиотерапии.
Киноактриса рассказала, что опасный недуг у неё обнаружили лишь на четвёртой стадии.
Оказывается, это всё безболезненно происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего, — сказала Яковлева эфире программы «Прямой эфир».
По словам актрисы после продолжительных курсов химиотерапии она не могла ходить.
Врачи прогнозировали, что Яковлева проживёт максимум полгода, однако с тех пор прошло три года.
News.ru ранее писал о том, что Александра Яковлева сыграет в бенефисном спектакле. Актриса исполнит роль в детективной комедии «Две женщины и лейтенант», написанной специально для неё публицистом Татьяной Москвиной. Таким образом она хочет заработать деньги на борьбу с онкологией.
Александра Яковлева сыграла в таких фильмах как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», «Россия молодая» и другим.