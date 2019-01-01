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Актёр Мягков назвал митрополита Рязанского «недалёким»

Актёр Андрей Мягков Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актёр Андрей Мягков

общество [ версия для печати ]

Андрей Мягков, сыгравший главного героя — Евгения Лукашина в картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», резко отреагировал на критику митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Митрополит ранее обратился к прихожанам с предновогодней речью, в которой рассуждал на тему чудес, счастья и любви, взяв за пример легендарный советский фильм. Согласно его рассуждениям, сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой, писал News.ru.


#АКТЕР #фильмы
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