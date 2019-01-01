Актёр Мягков назвал митрополита Рязанского «недалёким»

https://news.ru/storage/news/2349cf2ab26e50dca45cc729e813e021/a1ea120e-06a1-4cfe-b84d-ba7f2bb7b064_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актёр Андрей Мягков

Андрей Мягков, сыгравший главного героя — Евгения Лукашина в картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», резко отреагировал на критику митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Митрополит ранее обратился к прихожанам с предновогодней речью, в которой рассуждал на тему чудес, счастья и любви, взяв за пример легендарный советский фильм. Согласно его рассуждениям, сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой, писал News.ru.