Актёр из сериала «Глухарь» ложно обвинён в изнасиловании

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Тимур Ефременков

Российский актёр Тимур Ефременков, известный по сериалам «Глухарь» и «Молодёжка», ложно обвинён в изнасиловании. В эфире ток-шоу на Первом канале мать «пострадавшей» девушки, Марина Таланова, заявила, что на вечеринке в ночном клубе артист что-то подсыпал в шампанское её 24-летней дочери Марии.

Девушка заявила, что после выпитых двух бокалов напитка у неё закружилась голова, она ушла в комнату, где Ефременков жестоко избил и надругался над ней. Мать девушки потребовала с артиста 5 млн рублей, сообщают «Дни.Ру».

Ефременков признал, что провёл с девушкой время, однако это было по обоюдному согласию.

«Простите, каюсь. У нас был интим, но он был обоюдный. После этого мне бы впору написать на вас заявление», — заявил актёр.

Проверка на детекторе лжи показала, что Мария на самом деле в тот вечер выпила больше, чем два глотка. Она согласилась на интим, вдобавок выступила инициатором близости.

Ранее News.ru сообщал, что избежал преследования за изнасилование Сильвестр Сталлоне. Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения против него, поскольку отсутствовало достаточное количество улик. Ни один из свидетелей так и не смог подтвердить слова якобы потерпевшей женщины, пожелавшей остаться неизвестной.