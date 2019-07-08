https://static.news.ru/photo/2071e61c-a17a-11e9-9d58-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов завёл аккаунт в социальной сети «Одноклассники». Соцсетью он рассчитывает пользоваться для обсуждения проблем с жителями полуострова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так же, как и в других соцсетях, мы будем обсуждать здесь любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полуострова, всех, кто интересуется жизнью нашего региона, – цитирует Аксёнова пресс-служба правительства РК.

По словам главы Крыма, живое общение часто бывает эффективнее докладов и рапортов чиновников.

В первом посте Сергей Аксёнов опубликовал фото с супругой и поздравление с Днём семьи, любви и верности.

Ранее News.ru писал, что глава Крыма пообещал обнародовать информацию об ущербе, нанесённом полуострову за 23 года пребывания в составе Украины. Он назвал этот период «украинской аннексией».