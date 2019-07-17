https://static.news.ru/photo/360ed84e-a8b5-11e9-bbc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт, а также рассказал, что за информация будет в нём содержаться.

По словам вице-премьера, на лицевой стороне пластика будут нанесены фамилия, имя и отчество человека, его дата и место рождения. Кроме общих данных о россиянине паспорт будет содержать сведения о водительских правах, СНИЛС, ИНН.

Как ранее сообщал News.ru, работа по внедрению электронных паспортов в России начнётся в июле 2020 года, а уже через пару лет выдавать бумажные документы, удостоверяющие личность, перестанут.

Все комплектующие новой системы будут российскими. Технически к этому всё готово. Никакие иностранные компании не будут задействованы в цифровизации паспортов.