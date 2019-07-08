https://static.news.ru/photo/5b255144-a149-11e9-9495-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/katyakotrikadze

Георгий Табагари, один из лидеров «Тбилиси прайда», сообщил, что акция у здания МВД не состоится в связи с поступающими в адрес предполагаемых участников угрозами.

Несколько десятков агрессивно настроенных мужчин собрались на запланированном для проведения акции месте и заявили, что не допустят «аморального» мероприятия. Табагари уточнил, что от организации «Марша достоинства» он и другие члены «Тбилиси прайда» не отказываются, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, депутат Верховной рады от «Батькивщины» Григорий Немыря объяснил отказ лидера партии Юлии Тимошенко посетить гей-парад «Марш равенства» в Киеве. По его словам, это не входит в её рамки. При этом политик подчеркнул, что не в курсе того, как Тимошенко относится к представителям сексуальных меньшинств.