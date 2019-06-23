https://static.news.ru/photo/e1daff36-95aa-11e9-a4a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Митинги, пикеты и собрания в рамках акции «Общество требует справедливости» начались 23 июня в России. Публичные мероприятия в поддержку журналистов и политических заключённых проходят в десятках городов.

В Москве на 17:00 должен состояться митинг на проспекте Сахарова, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ .

Также акции заявлены в Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Саратове и Самаре.

Во Владивостоке пикет журналистов продолжался около часа и собрал больше 30 участников. Пикет прошёл мирно. Журналисты собирали подписи под обращением к главе СК и генпрокурору о проведении полного и тщательного расследования по делу Ивана Голунова. pic.twitter.com/RwJkn6OC2N — Профсоюз журналистов (@PZhurnalist) 23 июня 2019 г.

В некоторых городах власти и неизвестные злоумышленники препятствовали участникам и организаторам мероприятий, пишет « МБХ Медиа ».

Так, в Петербурге силовики задержали на выходе из дома координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина.

Ранее полиция Петербурга пообещала «жёстко пресекать все усилия, направленные на нарушение правопорядка», так как у правоохранительных органов есть информация о попытках «проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе».

Акция в Северной столице запланирована на 18:00 в форме схода. Власти города отказались согласовывать мероприятие.

В Новокузнецке Кемеровской области неизвестные залили клеем замок в квартире секретаря отделения Либертарианской партии Льва Гяммера.

Обнаружил недавно, выбраться не удаётся. Спасатели заявили, что заняты, посоветовали обратиться в платные конторы, буду обращаться в полицию. Других провокаций не было, — сообщил журналистам Гяммер.

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин призвал всех, кому небезразлична свобода слова в России, прийти на акцию «Общество требует справедливости».

Мы здесь, потому что наших коллег преследуют по всей России. Мы здесь, потому что дело Ивана Голунова показало, как легко может быть сфабриковано уголовное дело против кого угодно. И мы здесь потому что никто ещё пока не понёс наказание за то, что происходит с российскими медиа и российской общественной жизнью, — подчеркнул Никулин.

Либертарианки Саратова вышли сегодня к городской Консерватории с одиночными пикетами в поддержку политических заключённых. «Было много доброжелательных прохожих». — «Мне лично только приятные люди попадались». pic.twitter.com/w8xdfY8565 — Либертарианская партия России (ЛПР) (@lpr_tw) 23 июня 2019 г.

Как писал News.ru, ранее в пресс-службе московского главка полиции заявили о выявленных нарушениях со стороны сотрудников УВД по Западном административном округе при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики. Позднее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании корреспондента.