https://static.news.ru/photo/471332d2-91e2-11e9-a8d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.

По мнению 14 академиков, 21 члена-корреспондента и 6 профессоров, которые поддержали обращение к главе государства академика Андрея Воробьёва, только в этом случае будет возможность наладить эффективную борьбу с наркотиками, а также ограничить злоупотребления в этой области, сообщается на сайте клуба «1 июля».

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел пообещало принимать жёсткие меры в отношении сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.