Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.
По мнению 14 академиков, 21 члена-корреспондента и 6 профессоров, которые поддержали обращение к главе государства академика Андрея Воробьёва, только в этом случае будет возможность наладить эффективную борьбу с наркотиками, а также ограничить злоупотребления в этой области, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел пообещало принимать жёсткие меры в отношении сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.