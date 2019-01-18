Академики РАН повременят с почётным званием патриарха

https://news.ru/storage/news/9204e300d2077086aeceee32fdfe4f0f/557bd7eb-2f26-4b5e-93c0-bac8b18542d2_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Кирилл

Торжественная церемония присвоения звания «Почётный профессор Российской академии наук» патриарху Московскому и всея Руси Кириллу перенесена на другую дату. Об этом сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы РАН. Причину такого решения, впрочем, там не уточнили.

Ранее предполагалось, что церемония пройдёт 22 января в ходе заседания президиума академии.

«Во время заседания будет объявлено о присвоении званий, затем состоится голосование. Церемония присвоения звания состоится в другой раз», — цитирует ТАСС сообщение РАН.

Там уточнили, что на президиуме будет рассматриваться вопрос о присвоении предстоятелю Русской православной церкви звания почётного профессора, но официально решение будет принято в момент голосования.

В ходе заседания, как сообщал News.ru, члены академии наук также рассмотрят вопрос о присвоении аналогичного звания председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.