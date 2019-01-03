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«Академика Ломоносова» возьмёт под охрану Росгвардия

vk.com/rosgvard_official

общество [ версия для печати ]

Росгвардия возьмёт под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» уже в этом году. Она расположена в акватории порта Певек на Чукотке.

О планах силового ведомства сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Росгвардии Виктора Золотова. Тот также заявил о возросшем объёме задач по охране объектов в Арктической зоне — мест стоянок судов с ядерными энергетическими установками в портах Северного морского пути.

«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая теплоэлектростанция, мощность которой составляет 70 МВт. Как заявлял в интервью RT спецпредставитель президента России по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов, плавучие атомные электростанции, кроме прочего, помогут решить вопрос с опреснением воды. Они, по его словам, могут получать пресную воду из солёной океанской.

Как ранее сообщал News.ru, плавучую станцию должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Она заменит Билибинскую АЭС. Проектный срок эксплуатации объекта — 40 лет.


#росгвардия #энергетика #ПАТЭС
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