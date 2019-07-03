https://static.news.ru/photo/2d5a69e2-9d9e-11e9-b849-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новостные агрегаторы заплатят штраф в размере 50 тысяч рублей в случае публикации сообщений о запрещённых в России организациях без указания на это.

Согласно законопроекту , размещённому в базе данных нижней палаты парламента, авторами инициативы являются государственное собрание — курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Павел Качкаев.

Предлагается расширить требования к новостным агрегаторам и владельцам аудиовизуальных сервисов и установить в статье 13.37 КоАП РФ административную ответственность по аналогии с частью 2 статьи 13.15 КоАП, — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, размер денежного наказания агрегаторов данных о запрещённых в РФ организациях без указания на это для граждан составит от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее News.ru писал, что власти заинтересовались аудиовизуальными сервисами и заказали разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Предполагается, что искать на видеосервисах будут призывы к экстремизму, терроризму, суициду и насилию, а также обсценную лексику.