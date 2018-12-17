USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Агрегаторы бесплатно оснастят машины «шашечками»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» бесплатно оборудуют машины требуемыми по закону опознавательными элементами. Автомобили получат цветографическую схему с «шашечками», фонарь на крыше и таблички с необходимой информацией в салоне.

Не все перевозчики могут вовремя установить и обслуживать необходимые детали, сообщается в пресс-релизе «Яндекса». Поэтому и сами элементы, и все необходимые работы будут оплачивать агрегаторы.

Всего, по подсчётам компаний, до конца 1 квартала 2019 года на это потратят около 20 млн рублей. Оснащать планируется не только 6 тысяч уже работающих автомобилей, но и 4−4,5 тысячи новых транспортных средств.

Как отмечается в сообщении организации, такое решение было принято после предложения московского департамента транспорта.

Ранее News.ru писал, что агрегаторам такси за передачу заказа компаниям или водителям, работающим без лицензии, будет грозить штраф. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.


#москва #такси #яндекстакси #ситимобил
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 21:08, 15 декабря 2018
Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве
технологии 12:42, 10 декабря 2018
«Яндекс» запустил заказ такси в Израиле
технологии 17:32, 9 декабря 2018
Яндекс объяснил отмену отложенного заказа такси
Лента новостей
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далекую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top