Агрегаторы бесплатно оснастят машины «шашечками»

https://news.ru/storage/news/5a45faebe5aac41732532587cfcb2f4e/5c8f0091-8756-4c59-a553-6714a59e9871_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» бесплатно оборудуют машины требуемыми по закону опознавательными элементами. Автомобили получат цветографическую схему с «шашечками», фонарь на крыше и таблички с необходимой информацией в салоне.

Не все перевозчики могут вовремя установить и обслуживать необходимые детали, сообщается в пресс-релизе «Яндекса». Поэтому и сами элементы, и все необходимые работы будут оплачивать агрегаторы.

Всего, по подсчётам компаний, до конца 1 квартала 2019 года на это потратят около 20 млн рублей. Оснащать планируется не только 6 тысяч уже работающих автомобилей, но и 4−4,5 тысячи новых транспортных средств.

Как отмечается в сообщении организации, такое решение было принято после предложения московского департамента транспорта.

Ранее News.ru писал, что агрегаторам такси за передачу заказа компаниям или водителям, работающим без лицензии, будет грозить штраф. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.