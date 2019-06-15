В России всё чаще грубо нарушаются права адвокатов. Защитников силой выносят из залов заседаний, угрожают и даже убивают. Они нередко становятся объектами необоснованных прослушек и оперативных разработок, неправомерно привлекаются к административной и даже уголовной ответственности. Всё это происходит на фоне резкого раскола в профессиональном сообществе. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной правозащитной группой «Агора». В распоряжении News.ru оказалась копия документа.
Как утверждает автор доклада, юрист «Агоры» Александр Попков, поводом для публикации стал инцидент на IX Всероссийском съезде адвокатов 18 апреля 2019 года. Тогда спикеру, выступавшему с резкой критикой руководства, не дали закончить речь и в буквальном смысле посоветовали «закрыть пасть». Сыграло роль и другое обстоятельство: немного ранее группа из 32 российских адвокатов публично обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование в Адвокатской палате Республики Башкортостан. В
Автор отмечает нарастающую конфронтацию внутри адвокатского сообщества. Башкирские юристы в конце 2017 года написали заявление в правоохранительные органы, в котором утверждали, что сын президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова — Денис Юмадилов — занимает должность внештатного вице-президента этой организации, а зарплату получает из её фондов. Офис палаты, по словам заявителей, арендуется у тёщи Булата Юмадилова — Мукмины Бикташевой — на невыгодных условиях. Следственный комитет Республики Башкортостан через полтора года
Есть и другие примеры противостояния между руководством палаты и её рядовыми участниками. Незадолго до упомянутого съезда Федеральная палата адвокатов внезапно реформировала специализированные СМИ, без объяснений уволив шеф-редактора сайта «Адвокатской газеты» и главного редактора журнала «Российский адвокат». Предположительно, это было связано с их демократичным подходом: журналисты хоть и не отличались либеральными взглядами, однако спокойно предоставляли трибуну всем желающим юристам.
В качестве примера давления на российскую адвокатуру автор приводит дело ЮКОСа. В 2003–2004 годах Минюст через суд пытался привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Ольгу Артюхову. Ещё через год после окончания процесса «Лебедева — Ходорковского» Генпрокуратура за «сговор с целью срыва процесса» инициировала вопрос о лишении адвокатского статуса девяти защитников, включая заслуженных Юрия Шмидта и Карину Москаленко. 6 апреля 2006 года произошёл арест Василия Алексаняна — корпоративного юриста ЮКОСа. В СИЗО здоровье Алексаняна резко ухудшилось, через полгода после заточения у адвоката диагностировали СПИД, а после ещё туберкулёз и рак. Лишь в 2008-м защитнику Ходорковского удалось выйти из изолятора под рекордный в те времена залог в 50 млн рублей. Через два года — в 2010-ом — дело прекратили за истечением сроков давности, а ещё через год Алексанян скончался.
Побороть подобный произвол можно лишь грамотными, сплочёнными действиями, считает докладчик. В 2017 году совместными усилиями Федеральной палаты адвокатов (ФПА), Совета по правам человека (СПЧ) и правозащитников был изменён регламент подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Законодатель утвердил, что разглашением не будет являться изложение таких сведений в жалобах или передача их привлекаемым специалистам, а также обсуждение информации, уже распространённой стороной обвинения или ставшей известной в открытом судебном заседании.
Вообще дисциплинарные дела в отношении адвокатов находятся в ведении их Федеральной палаты.
Система разбора дисциплинарных дел состоит из нескольких ступеней. Сначала в адвокатской палате отсевают явно неприемлемые жалобы, потом дело разбирает квалификационная комиссия, в которую входят представители судейского корпуса и Минюста. Комиссия выносит заключение о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка. Эти выводы необязательны для Совета адвокатской палаты, который, впрочем, сам не вправе выходить за пределы жалобы и заключения комиссии в части фактических обстоятельств. В итоге Совет прекращает дисциплинарное производство, если адвокат не нарушил нормы законодательства или КПЭА (кодекс профессиональной этики адвоката. — News.ru), либо устанавливает нарушение и определяет меру наказания, каковых всего три: замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката, — говорится в докладе Александра Попкова.
В итоге большая часть таких обращений признаются неприемлемыми, а в 17% случаев нарушение и вовсе отсутствовало.
Но преимущества централизованной системы дисциплинарного производства также являются её недостатками. Процедура не предусматривает возможности апелляции, если речь не идёт о лишении статуса адвоката, что допускает различные злоупотребления.
В 2016 году известного адвоката Игоря Трунова лишили статуса за его высказывания «о коррупционной составляющей» в адвокатуре, «адвокатах-несунах» и давлении на «неугодных юристов», а также «о незаконном избрании президентов ряда адвокатских палат». Трунову удалось отстоять себя в российских судах, которые отменили решение АП Московской области.
Подводя итоги, Попков требует устранить ущербность избирательной системы, не превращая выборные должности в наследуемые титулы и бороться с коррупционными проявлениями, а не со свободой слова.
Ограничение сроков пребывания в руководящих должностях могло бы обеспечить сменяемость власти в ФПА, — считает автор.
На «угрозы извне» — давления, насилия и иные нарушения прав защитников — необходимо реагировать сообща. Для этого разумно было бы предусмотреть выплату гонораров или компенсаций за действия в интересах палаты. Эти и другие реформы в отечественной адвокатуре автор предлагает в полном тексте доклада «Агоры», который в понедельник будет опубликован на сайте организации.