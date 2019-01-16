USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,291 $   Brent60.04 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C17:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Агента СБУ выдворили из России

ssu.gov.ua

общество [ версия для печати ]

Сотрудники ФСБ по Воронежской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Леонида Каплуна, который был послан в РФ для сбора данных о российской армии.

Мужчина был завербован при прохождении пограничного контроля в украинском пункте пропуска «Каланчак». Тогда же ему дали кличку Рыжий, передаёт пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска „Армянск“ (Россия)», — сообщили в УФСБ.

При этом поставленную задачу Рыжий выполнить не смог. В отношении него не стали заводить уголовное дело, выдворив гражданина Украины из России с запретом въезжать в страну на 20 лет.

Как писал News.ru ранее, разведывательная сеть одной из российских спецслужб была ликвидирована в Чехии в 2018 году. Глава чешской Службы безопасности и информации (СБИ) Михал Коуделка заявил, что шпионы из РФ являются одной из главных проблем страны.


#сбу
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 16:38, 15 января 2019
Савченко обвинила СБУ в блокировании доступа к выборам
в мире 22:43, 12 января 2019
СБУ объяснила допрос кандидата в президенты Украины
в мире 18:43, 3 января 2019
СБУ начала расследовать попытку захвата власти
Лента новостей
общество 17:26
Магазины Зауралья попались на просроченных продуктах
в мире 17:23
Сторонники ПЦУ готовятся штурмовать храм под Львовом
общество 17:23
Белград не сообщил Кремлю о сорванном покушении на Путина
общество 17:19
Петербуржцу отменили штраф за поющего «Мурку» священника
экономика 17:11
Ежемесячные федеральные выплаты проиндексируют
Другие новости
общество 17:26
Магазины Зауралья попались на просроченных продуктах
общество 17:23
Белград не сообщил Кремлю о сорванном покушении на Путина
общество 17:19
Петербуржцу отменили штраф за поющего «Мурку» священника
общество 17:09
Муравьеду из Калининграда устроили банный день
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top