Агента СБУ выдворили из России

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Сотрудники ФСБ по Воронежской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Леонида Каплуна, который был послан в РФ для сбора данных о российской армии.

Мужчина был завербован при прохождении пограничного контроля в украинском пункте пропуска «Каланчак». Тогда же ему дали кличку Рыжий, передаёт пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска „Армянск“ (Россия)», — сообщили в УФСБ.

При этом поставленную задачу Рыжий выполнить не смог. В отношении него не стали заводить уголовное дело, выдворив гражданина Украины из России с запретом въезжать в страну на 20 лет.

Как писал News.ru ранее, разведывательная сеть одной из российских спецслужб была ликвидирована в Чехии в 2018 году. Глава чешской Службы безопасности и информации (СБИ) Михал Коуделка заявил, что шпионы из РФ являются одной из главных проблем страны.