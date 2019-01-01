Африканцы через Россию пытаются проникнуть в Европу

Пограничники Эстонии в предновогодние дни задержали несколько нелегалов, пытавшихся незаконно проникнуть в шенгенскую зону по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу. На пограничном переходе города Нарва задержаны граждане Сенегала, Конго и Кот-д'Ивуара.
Все трое высланы обратно в Россию. Подобные инциденты в последние дни зафиксированы также на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, сообщает «Интерфакс».
"С мая этого года и по сегодняшний день пограничники пресекли около 150 попыток незаконной иммиграции в Эстонию людей, прибывших в Россию с паспортами болельщиков ФИФА и намеревавшихся затем через Эстонию проникнуть в Европу", — сказал представитель погранслужбы Эгерт Беличев.
В России перед чемпионатом мира по футболу выдали около 1,5 млн паспортов болельщиков. Они не дают права на въезд в Эстонию и ЕС.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин наградил ряд столичных чиновников «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018». В частности, глава городского департамента строительства Андрей Бочкарёв и его первый заместитель Рафик Загрутдинов получили звание «Заслуженный строитель РФ».