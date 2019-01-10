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Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Наземные службы аэропортов Москвы начали работать в усиленном режиме. Причина — сильный туман и ночные заморозки, которые ударили этой ночью.

В некоторых районах похолодало до минус 16° С, из-за чего все самолёты начали проходить противообледенительную обработку. Также обрабатываются взлётно-посадочные полосы, рулёжки и перроны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны.

Непогода внесла коррективы и в расписания. По данным онлайн-табло на 00:45 мск 10 января, в трёх столичных аэропортах отменено и задержано в общей сложности почти 35 рейсов. Половина из них приходится на Домодедово.


#москва #аэропорты #ОТМЕНА #непогода #авиарейсы
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