Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы

https://news.ru/storage/news/2aa9dfcbb502f75301755fac7fd5f329/7239725e-ee0f-43e5-95df-5da0cc252807_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Наземные службы аэропортов Москвы начали работать в усиленном режиме. Причина — сильный туман и ночные заморозки, которые ударили этой ночью.

В некоторых районах похолодало до минус 16° С, из-за чего все самолёты начали проходить противообледенительную обработку. Также обрабатываются взлётно-посадочные полосы, рулёжки и перроны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны.

Непогода внесла коррективы и в расписания. По данным онлайн-табло на 00:45 мск 10 января, в трёх столичных аэропортах отменено и задержано в общей сложности почти 35 рейсов. Половина из них приходится на Домодедово.