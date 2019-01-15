Аэропорт Симферополя установил рекорд перед Новым годом

https://news.ru/storage/news/3a7b634535e85a9d0a154f5a09af7347/506580b0-d238-4ed2-bff7-b458f099533e_850.jpg Аэропорт Симферополя/vk.com

Накануне Нового года аэропорт Симферополя обслужил рекордное количество пассажиров в течение суток — 30 декабря воздушная гавань приняла и отправила около десяти с половиной тысяч человек.

В пресс-службе аэропорта отметили, что это — самый высокий показатель суточного трафика на новогодние праздники с момента воссоединения Крыма с Россией. Всего же с 29 декабря 2018 по 9 января 2019 года аэропорт обслужил более 100 тысяч пассажиров. В праздничные дни были открыты дополнительные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Самару.

В прошлом году воздушная гавань Симферополя стала лауреатом премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий» и получила премию KY TRAVEL AWARDS в рамках третьего Международного форума SKYSERVICE 2018 как лучший региональный аэропорт по уровню сервиса и комфорта.

Ранее News.ru писал о проведении в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево проверок в связи с анонимными звонками о «минировании». Эти мероприятия стали первыми в новом году. До этого очередная волна звонков от телефонных террористов прокатилась по Москве в конце ноября 2018 года.