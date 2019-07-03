Внутренняя проверка проходит в столичном аэропорту Шереметьево из-за задержек багажа. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
По его словам, на создавшуюся ситуацию «жёстко уже все отреагировали».
Я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьёзные выводы по целому ряду сотрудников, — цитирует Дитриха
РИА Новости.
Критические задержки багажа в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины и во второй половине месяца отчиталось о стабилизации ситуации. Однако в конце июня вновь
Генпрокуратура после проверки возбудила почти два десятка административных дел.