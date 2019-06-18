В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что ситуация с выдачей багажа после произошедшего в начале июня сбоя стабилизировалась.
У нас всё в порядке, выдача багажа стабилизировалась, — сказали в подразделении воздушной гавани.
5 июня генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко сообщил представителям СМИ, что задержки выдачи багажа в Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке, информирует АГН «
Ранее News.ru писал о том, что в Московском международном аэропорту Шереметьево с начала июня происходила задержка выдачи багажа. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов.