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Перечень наркотических веществ и их прекурсоров необходимо пересмотреть, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, из списка необходимо исключить пищевой мак.

Она отметила, что за продажу этого продукта в России пострадало огромное количество людей, которые не являются опасными для общества. Омбудсмен пояснила, что закон в данном случае начинает работать формально, потому...