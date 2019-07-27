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Попавшая на видео очередь на входе в один из терминалов аэропорта Шереметьево, образовалась из-за большого количества людей, которые одновременно прибыли на вылет.

Об этом рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Большой поток единовременно прибывших на вылет людей в терминале F. Ситуация нормализовалась в течение 15 минут, — сказала она.

Видео очереди на вход в терминал в Шереметьево выложили в Сеть пассажиры аэропорта, сообщает РЕН ТВ . На кадрах видно, как толпа людей с багажом не может зайти внутрь.

Ранее News.ru писал, что Шереметьево в случае возвращения курилок сделает их бесплатными. Уже разработаны стандарты и концепция курительных комнат в чистых зонах.