Приём и отправка самолётов в аэропорту Саратова приостановлены. Решение принято после инцидента с пассажирским лайнером Як-42, выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы.
Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Инцидент произошёл в 16:48 мск. Причиной мог стать отказ гидросистемы. СК на транспорте начал проверку по факту случившегося.
Судно прибыло из Сургута. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как ранее писал News.ru, вылет самолёта авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург был задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров.