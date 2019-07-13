https://static.news.ru/photo/2d9e3006-a658-11e9-9127-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

Приём и отправка самолётов в аэропорту Саратова приостановлены. Решение принято после инцидента с пассажирским лайнером Як-42, выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы.

Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошёл в 16:48 мск. Причиной мог стать отказ гидросистемы. СК на транспорте начал проверку по факту случившегося.

Судно прибыло из Сургута. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как ранее писал News.ru, вылет самолёта авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург был задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров.