https://static.news.ru/photo/981204e2-91f1-11e9-b23a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

На церемонии награждения премией Skytrax World Airline Awards 2019 на авиасалоне в Ле-Бурже лучшим перевозчиком Восточной Европы был признан «Аэрофлот».

Это уже восьмая по счёту награда для российской компании. Президент консалтингового агентства Skytrax, которое ежегодно проводит исследования удовлетворённости авиапассажиров, Эдвард Плейстед отметил, что «Аэрофлот» остаётся неизменным фаворитом среди людей, которые покупают билеты на авиарейсы, передаёт телеканал « 360 ».

Восьмая по счёту победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне, — сказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Как ранее писал News.ru, чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,75 млрд рублей.