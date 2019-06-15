«Аэрофлот» включит дебошира с экстренно приземлившегося в Варшаве самолёта Барселона — Москва в чёрный список. Кроме того, представители российского авиаперевозчика намерены привлечь его к ответственности с взысканием причинённого авиакомпании ущерба.
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На устные и письменное предупреждения подвыпивший мужчина не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши, — уточнили в «Аэрофлоте».
Ранее представитель варшавского аэропорта имени Шопена Пётр Рудский сообщил, что самолёт «Аэрофлота» экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира, писал News.ru.