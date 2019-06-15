https://static.news.ru/photo/8442d170-8f86-11e9-8f63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

«Аэрофлот» включит дебошира с экстренно приземлившегося в Варшаве самолёта Барселона — Москва в чёрный список. Кроме того, представители российского авиаперевозчика намерены привлечь его к ответственности с взысканием причинённого авиакомпании ущерба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

На устные и письменное предупреждения подвыпивший мужчина не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши, — уточнили в «Аэрофлоте».

Ранее представитель варшавского аэропорта имени Шопена Пётр Рудский сообщил, что самолёт «Аэрофлота» экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира, писал News.ru.