https://static.news.ru/photo/38739d0e-8ea7-11e9-8d91-fa163e074e61_1024.jpg Airbus A320 Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Аэрофлот» объявил тендер с начальной (максимальной) ценой контракта в 9,38 млрд рублей на техобслуживание самолётов Аirbus 320 и 321 и Boeing 737.

«Аэрофлот» желает, чтобы исполнитель проводил техническое обслуживание, капитальный ремонт, текущие ремонтные работы и внедрение сервисных бюллетеней воздушных судов семейства Аirbus 320/А321 и Boeing 737, — говорится в заявке, которая была опубликована на портале госзакупок.

В данный момент у авиакомпании 167 самолётов. Исполнителя определят в конце июля.

В конце мая авиаперевозчик объявил тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта в 4,6 млрд рублей на техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).

Как ранее писал News.ru, чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,75 млрд рублей.