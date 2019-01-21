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«Аэрофлот» пожаловался на блогера Соколовского

aeroflot.ru

общество [ версия для печати ]

Прокурор Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Денис Кочетыгов получил письмо от сотрудников «Аэрофлота» с просьбой проверить законность действий блогера Александра Соколовского.

По словам сотрудников авиакомпании, они чувствуют себя униженными, так как высказывания Соколовского в адрес крупнейшего авиаперевозчика страны оскорбляют их, информирует «Москва 24».

«Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», — заявили они.

Ранее News.ru писал о том, что авиакомпания «Аэрофлот» исключила основателя Tooligram Александра Соколовского из бонусной программы за оскорбление своих сотрудников.


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