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«Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: 68 вылетов были намечены на 26 января, 63 — на 27 января. Перевозчик также в эти дни изменит время отправления десятков рейсов из столицы.

«Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота"», — говорится в сообщении авиакомпании.

Гидрометцентр объявил в столице жёлтый уровень опасности. В предстоящие выходные, 26 и 27 января, на Москву обрушится самый сильный снегопад за всю зиму.  По оценке синоптиков, за выходные выпадет около 17 мм осадков.

Как ранее писал News.ru, российские авиакомпании показывают рост пассажиропотока. Перевозки в 2018 году увеличились на 10,6% по сравнению с 2017 годом. В общей сложности услугами воспользовались 116,2 млн человек. Так, международные перевозки выросли на 11,5% — до 47,3 млн пассажиров, внутренние — на 10%, до 68,8 млн пассажиров.


#москва #аэропорт #шереметьево #непогода #снегопад
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