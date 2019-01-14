«Аэрофлот» лишил привилегий основателя Tooligram за хамство

https://news.ru/storage/news/6bba73c1e48022bd51cc6d229c73e09a/0938c5ea-4170-4bc9-9abb-d1ba9d78722b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила основателя Tooligram Александра Соколовского из бонусной программы за оскорбление своих сотрудников, заявили в пресс-службе перевозчика.

«Своими действиями он нарушил правило 7.5 программы "Аэрофлот Бонус". Клиентов "Аэрофлота" никогда не исключают из бонусной программы за критику авиакомпании. Но за хамские и оскорбительные высказывания компания и далее будет последовательно исключать пассажиров», — сказал представитель компании в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что мужчина также организовал бот-атаку на аккаунты авиаперевозчика в соцсетях.

Ранее News.ru писал, что московская межрегиональная транспортная прокуратура проверила генерального директора «Аэрофлота» на предмет злоупотребления должностными полномочиями. Организация аннулировала карту программы лояльности «Аэрофлот Бонус» председателя совета фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Это произошло после того, как мужчина опубликовал в своём Twitter фотографию внутреннего документа авиакомпании с комментарием «Савельев окончательно головой поехал».