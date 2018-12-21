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«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды

Juri Zolotarev/ Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

«Аэрофлот» меняет время вылета из аэропорта Шереметьево 22 декабря из-за неблагоприятных метеорологических условий. Это коснётся временного промежутка с 6:00 до 9:00.

Рейс SU1138 вместо 6:20 вылетает в 5:15 мск, SU1284 вместо 6:30 — в 5:25, SU1000 вместо 6:35 — в 5:30, SU1246 вместо 7:00 вылетит в 5:55. Рейс SU1270 отправляется в 5:50 вместо 6:55, SU1158 — в 6:25 вместо 7:30, SU1636 — 6:30 вместо 7:35, сообщается на сайте компании.

Ещё несколько рейсов вылетят раньше назначенного времени: SU1640 — в 6:55 вместо 8:00, SU1514 — в 7:30 вместо 8:35, SU1498 — в 7:35 вместо 8:40, SU1210 — в 7:45 вместо 8:50.

Ранее News.ru писал, что предстоящие выходные принесут в Москву незначительное потепление, но при этом они будут снежными. В последний день недели возможна метель. 22 декабря на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние циклон, который пройдёт юго-западнее столицы.


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