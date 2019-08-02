https://static.news.ru/photo/27c24018-b572-11e9-a492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Расписание «Аэроэкспресса» изменилось на 3 и 4 августа в связи плановыми работами на железной дороге.

Между аэропортом и Белорусским вокзалом будут курсировать автобусы с 11:40 до 22:00 с интервалом 10 минут в субботу 3 августа. В воскресенье 4 августа отправление будет происходить каждые полчаса с 5:30 до 7:00 и далее до 15:00 каждые 10 минут, извещает перевозчик .

Как писал News.ru ранее, «Аэроэкспресс» и Центральная пригородная Пассажирская компания (ЦППК) запустили совместные рейсы по маршруту Одинцово — аэропорт Шереметьево. На участке между Одинцово и Белорусским вокзалом столицы поезда будут ходить как обычные электрички со всеми остановками.