https://static.news.ru/photo/e19baa72-aebc-11e9-9294-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/omsk_on

Азовский районный суд в Омской области запретил эксплуатацию частного аэропорта малой авиации, названного в честь лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. С иском обращалась региональная транспортная прокуратура.

Владелец участка Александр Анисимов обустроил в селе Поповка под Омском частный аэропорт несмотря на то, что земля предназначалась для сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Помимо запрета на использование участка не по прямому назначению суд постановил оштрафовать собственника участка на 30 тыс. рублей. Анисимов назвал аэропорт, расположенный в 20 минутах езды от Омска, именем уроженца города Егора Летова, чтобы поддержать омичей, которые голосовали за присвоение имени музыканта основному аэропорту, но их мнение не учли. Предприниматель намеревался установить на аэродроме барельеф в честь Летова и провести там рок-фестиваль памяти музыканта, информирует телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что компания «Аэрофлот» заявила о готовности рассмотреть вопрос о присвоении одному из своих лайнеров имени музыканта Егора Летова, если соответствующее обращение поступит от министра культуры РФ.