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Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолёты

Алексей Павлишак/ТАСС

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Первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе после завершения реконструкции взлётно-посадочной полосы. Новая ВПП длиннее старой на 500 м и соответствует всем международным стандартам.

22 декабря на аэродром сели истребители Су-30М2 из Крымска. Одним из самолётов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. Он заявил, что ВПП Бельбека готова для приёма всех типов воздушных судов, включая гражданские, а её реконструкция практически завершена.

Строительные работы на одной из самых южных точек базирования ВКС России начали весной 2018 года. На сегодняшний день завершено возведение объектов первой очереди — ВПП, рулёжных дорожек, мест стоянки самолётов и площадок специального назначения.

После завершения строительства всех объектов инфраструктуры аэродром сможет принимать как военные, так и гражданские самолёты, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, российские военно-воздушные силы в будущем году получат модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-95МС, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу во время заседания годовой коллегии ведомства. По его словам, всего в боевой состав будут введены четыре ракетоносца.


#самолеты #Севастополь #аэродром #бальбек
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