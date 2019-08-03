https://static.news.ru/photo/4d286914-b616-11e9-992c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Юристы готовы оказать правовую помощь задержанным на акции солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционным кандидатам, которая прошла в центре Москвы. Об этом заявил глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко.
Сегодняшние события показывают, что адвокаты, как врачи, вне зависимости от собственных убеждений готовы оказать квалифицированную юридическую помощь. Надеемся, что наши московские коллеги приложат все возможные усилия для системного решения этой проблемы, — цитирует Пилипенко ТАСС.
Портал «ОВД-инфо» по состоянию на 20:30 мск сообщает о 685 задержанных. В их числе оказался председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Игорь Каляпин. Он назвал преступлением действия полиции в отношении участников протестной акции и собирается обратиться в прокуратуру.