https://static.news.ru/photo/4d286914-b616-11e9-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юристы готовы оказать правовую помощь задержанным на акции солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционным кандидатам, которая прошла в центре Москвы. Об этом заявил глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко.

Сегодняшние события показывают, что адвокаты, как врачи, вне зависимости от собственных убеждений готовы оказать квалифицированную юридическую помощь. Надеемся, что наши московские коллеги приложат все возможные усилия для системного решения этой проблемы, — цитирует Пилипенко ТАСС .

Как писал News.ru, по данным МВД во время протестов в Москве силовики задержали примерно 600 человек.