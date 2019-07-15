https://static.news.ru/photo/92268b74-a70f-11e9-802b-fa163e074e61_1024.jpg Сестры Ангелина (справа) и Мария (слева) Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые детали появились в деле сестёр Хачатурян. Адвокат подозреваемых в отцеубийстве сообщил, что показания девочек были сфальсифицированы.

Мы провели лингвистическое исследование, и наши предположения подтвердились. Сначала допросили младшую сестру, остальные не давали показаний самостоятельно, а следователь редактировал имеющиеся показания и преподносит как официальную признательную позицию, — рассказал « 360 » адвокат Ярослав Пикулин.

По его словам, это касается первых показаний его подзащитных. Все три признания от 28 и 29 июля имеют идентичные ошибки и опечатки, в каждом из них одинаково путаются имена. Если удастся доказать факт подделки, это повлияет на исход дела.

Два варианта: либо превышение пределов необходимой самообороны, либо прекращение дела в связи с необходимой обороной, — резюмировал он.

Сёстры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, израненное тело которого было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки признали вину на допросе, объяснив своё преступление домогательствами и издевательствами со стороны отца на протяжении длительного времени.

2 августа 2018 года сестёр арестовали. 27 сентября того же года Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определённых действий, после чего девушки были освобождены в зале суда.

Как писал News.ru, жители Армении вышли на митинг в поддержку сестёр Хачатурян. Организацией акции занималась психолог Зара Арутюнян. По её словам, это была попытка привлечь внимание сограждан к подобным проблемам.