Адвокат: задержанный шпион отнёсся к ситуации с юмором

https://news.ru/storage/news/1731ef38b9979b3ff2300d4a04759258/98b8b428-c28f-43aa-bfbc-c69df866cd34_850.jpg АГН «Москва»

Задержанный по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан чувствует себя нормально, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков. Защитник отметил, что следствие относится к нему профессионально и гуманно.

Никакой подавленности у американца нет, заявил юрист, которого цитирует РИА Новости. Адвокат удивился такому настрою: по его наблюдениям, в первые дни ареста люди, как правило, растеряны и пессимистичны.

Юридический защитник отметил, что Уилану сложно разобраться в своём процессе.

«Он ведёт себя конструктивно и корректно по отношению к участникам процесса, особое внимание обращает на разъяснение прав, ведь американская система сильно отличается от нашей, ему многое непонятно», — сказал он, отметив, что его подзащитный привык к тому, что дело рассматривают присяжные, чего в РФ нет.

Как ранее писал News.ru, Пентагон озвучил некоторые данные из досье шпиона: тот служил в морской пехоте резервистом, причём исключительно на административно-хозяйственных должностях. Выдержки из личного дела американца предоставила пресс-служба Корпуса морской пехоты.