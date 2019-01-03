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Адвокат: задержанный шпион отнёсся к ситуации с юмором

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Задержанный по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан чувствует себя нормально, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков. Защитник отметил, что следствие относится к нему профессионально и гуманно.

Никакой подавленности у американца нет, заявил юрист, которого цитирует РИА Новости. Адвокат удивился такому настрою: по его наблюдениям, в первые дни ареста люди, как правило, растеряны и пессимистичны.

Юридический защитник отметил, что Уилану сложно разобраться в своём процессе.

«Он ведёт себя конструктивно и корректно по отношению к участникам процесса, особое внимание обращает на разъяснение прав, ведь американская система сильно отличается от нашей, ему многое непонятно», — сказал он, отметив, что его подзащитный привык к тому, что дело рассматривают присяжные, чего в РФ нет.

Как ранее писал News.ru, Пентагон озвучил некоторые данные из досье шпиона: тот служил в морской пехоте резервистом, причём исключительно на административно-хозяйственных должностях. Выдержки из личного дела американца предоставила пресс-служба Корпуса морской пехоты.


#сша #шпионаж
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