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Адвокат Рыбки заявил об иностранном следе в деле

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]
Сама Вашукевич на пресс-конференцию не явилась

Освобожденная из-под стражи Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, не явилась на объявленную пресс-конференцию в Москве. Накануне её и секс-тренера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, отпустили из ИВС «Зябликово». С них взята подписка о невыезде. Вашукевич и Кириллов подозреваются в вовлечении в проституцию по заявлению одной из своих бывших соратниц.

Вместо неё мероприятие провёл адвокат Дмитрий Зацаринский. Он обещал, что Вашукевич, возможно, подъедет в течение 20 минут. Юрист сообщил, что адвокаты Кириллова дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а сам Зацаринский этого делать не стал.

«В тайской тюрьме ей приходилось спать на голом полу. Но она человек волевой, держится», — заявил адвокат, пояснив, что во время нахождения в заключении девушке приходилось вызывать скорую помощь.

Зацаринский также рассказал, что прошла очная ставка Анастасии Вашукевич с Александрой Давыдовой (Сашей Травкой), которая и написала заявление о вовлечении в проституцию. Травка заявила, что Лесли и Рыбка угрожали ей прекратить общение, если та не будет заниматься проституцией. Давыдова решила, что это принуждение и написала заявление в полицию.

Дмитрий Зацаринский Сергей Лантюхов/News.ru

Дмитрий Зацаринский

«Я заявил Давыдовой, что она оклеветала мою подзащитную», — отметил адвокат Зацаринский.

Также представитель Рыбки пояснил, что вся тактика защиты уже сформирована. 

«Собраны исчерпывающие доказательства невиновности Анастасии», — уточнил защитник Вашукевич.

По его словам, пока идут следственные действия, Вашукевич останется в России и не будет возвращаться на родину в Белоруссию, сейчас она живет со своим супругом в Москве.

Комментируя извинения Анастасии Вашукевич перед Олегом Дерипаской, он засомневался, что именно это помогло Рыбке.

«В этом деле очень много фейков. Например, она не собирается баллотироваться в президенты Белоруссии, как это сообщалось. Она может быть использована как инструмент для провокации в межгосударственных отношениях», — сказал Зацаринский.

Спустя час после начала Анастасия Вашукевич так и не явилась на пресс-конференцию, мероприятие завершилось. 

Ранее News.ru писал, что скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.


#ЗАДЕРЖАНИЕ #Рыбка #АлексЛесли #Вашукевич #Кириллов
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