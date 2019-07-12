https://static.news.ru/photo/47e1b502-a49e-11e9-a5d7-fa163e074e61_1024.jpg Тимур Ефременков Фото: Тимур Ефременков/instagram.com

Российского актёра, известного по фильмам «Легенда № 17», «Молодёжка» и «Чемпионы», Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара из-за конфликта, который произошёл из-за брелока в виде патрона.

Его задержали при досмотре на входе в здание аэропорта. До него эти женщины докопались — не понравился им брелок, — рассказал адвокат артиста Александр Бенхин в интервью агентству « Ридус ».

Он отметил, что Ефременков был в состоянии «лёгкого алкогольного опьянения», поэтому он нагрубил сотрудницам аэропорта. После этого его сводили на медосмотр.

Состоялась процедура задержания, составление протокола и так далее. Суд состоялся с утра, — добавил защитник.

По словам юриста, полицейские и судья были на стороне актера, поэтому актёра просто оштрафовали.

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