Адвокат Пола Уилана не говорит по-английски

https://news.ru/storage/news/f53b191f2229228419e2fa8cddef3bb0/24de72f7-3433-488c-95d7-e009839417fd_850.jpg Руслан Кривобок/РИА Новости

Брат-близнец Пола Уилана Дэвид заявил, что его семья не контактировала с адвокатом задержанного по подозрению в шпионаже в Москве родственника. Мужчина подчеркнул, что, по его информации, Владимир Жеребёнков не говорит по-английски.

Дэвид отметил, что для родных американца эта информация «стала небольшим сюрпризом». Сам Пол Уилан знает по-русски всего несколько слов. При этом и охране СИЗО «Лефортово» запрещено общаться с задержанным на его родном языке.

Назначение адвокатом Уилана Жеребёнкова, по словам Дэвида, выглядит странно, так как обычно посольство требует предоставления англоязычного юриста, сообщает Guardian.

Ранее News.ru писал, что Россия получила запрос Канады о консульском доступе задержанного в Москве гражданина США Пола Уилана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что данный вопрос будет решён индивидуально с представителем каждой страны, гражданство которых имеет американец, и в соответствии с двусторонними консульскими конвенциями, а также многосторонней Конвенцией о консульских сношениях.