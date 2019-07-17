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Следственные органы ещё не предъявили официального обвинения сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы, задержавшим журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова, рассказал корреспонденту News.ru адвокат Сергей Бадамшин.

В рамках этого же дела проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбуждённых уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлены, — ответил на вопрос журналиста юрист.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Это произошло примерно через час после сдачи черновика его расследования в редакцию «Медузы». В полиции заявили, что при досмотре у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее News.ru писал, что четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы были уволены из-за дела Голунова. По предварительным данным, «заказ» на журналиста поступил из ФСБ.