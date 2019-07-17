Следственные органы ещё не предъявили официального обвинения сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы, задержавшим журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова, рассказал корреспонденту News.ru адвокат Сергей Бадамшин.
В рамках этого же дела проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбуждённых уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлены, — ответил на вопрос журналиста юрист.
Ивана Голунова
Ранее News.ru писал, что четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы были уволены из-за дела Голунова. По предварительным данным, «заказ» на журналиста поступил из ФСБ.