https://static.news.ru/photo/f307d69c-a8bc-11e9-a11e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Грибаков Фото: facebook.com/alexander.gribakov

Руководитель коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» адвокат Александр Грибаков прокомментировал уголовное дело, возбуждённое против соцработников в Москве, которые не запретили семье геев усыновить детей. По его словам, квалификация по статье «халатность» сомнительна.

Грибаков пояснил, что не понимает, как в данной ситуации складывается состав преступления. Кроме того, неизвестно, как силовики установили, что соцработники знали о гомосексуальной паре.

По мнению юриста, вынесение приговора по такому делу также сомнительно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что факт гомосексуальности приёмных родителей не может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом заявила ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ирина Киркора.