Руководитель коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» адвокат Александр Грибаков прокомментировал уголовное дело, возбуждённое против соцработников в Москве, которые не запретили семье геев усыновить детей. По его словам, квалификация по статье «халатность» сомнительна.
Грибаков пояснил, что не понимает, как в данной ситуации складывается состав преступления. Кроме того, неизвестно, как силовики установили, что соцработники знали о гомосексуальной паре.
По мнению юриста, вынесение приговора по такому делу также сомнительно, передаёт
Ранее News.ru писал, что факт гомосексуальности приёмных родителей не может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом заявила ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ирина Киркора.